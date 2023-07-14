Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как всегда, его проведут Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Ключевые темы:

Threads на интернет-арене - хайп или успех?

Суверенный рунет - приближающаяся реальность или миф?

День любви, выплаты молодым матерям и запрет салютов - что обсуждают псковичи в соцсетях?

Трансляция завершена.