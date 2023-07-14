Общество

Госдума во втором чтении одобрила повышение предельного возраста пребывания в запасе

Госдума одобрила во втором чтении повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе резервистов, имеющих воинские звания. Законопроект внесла на рассмотрение нижняя палата парламента в ноябре прошлого года. Первое чтение документ прошел в начале 2023 года.

Срок нахождения в резерве будет зависеть от разряда. Первый будет находиться в резерве до 40 лет, второй – до 50, третий – до 55 лет. После одобрения Совфедом и подписи президента закон начнет вступать в силу поэтапно – до 1 января 2028 года. Те, кому 50 исполнится в 2024 году, уйдут в отставку в 51 год, достигшие 50-летия в 2025 году – в 52, и так далее, пишет RuNews24.

Закон не коснется тех, кто был отправлен в отставку по достижении предельного возраста до 2024 года, они могут продлить срок пребывания в запасе.