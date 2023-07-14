Общество

Авиакомпания выплатит компенсацию пассажиру за задержку рейса по иску псковского Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Псковской области добилось взыскания с авиакомпании в пользу потребителя компенсации морального вреда, а также взыскании штрафа в его пользу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления.

В июле 2022 года мужчина приобрел авиабилеты двух разных авиаперевозчиков на перелет до города Ташкент Республики Узбекистан с пересадкой в московском аэропорту без багажа и без смены аэропорта. Время между прибытием в Москву и отправлением у потребителя должно было быть около 3 часов, что являлось достаточным.

Авиаперевозчик, осуществлявший рейс до Москвы, значительно задержал время вылета, в результате чего мужчина не успел на рейс в Ташкент.

Потребитель обратился в представительство авиакомпании, задержавшей рейс в аэропорту, за помощью в разрешении сложившейся ситуации, однако ему не пошли навстречу. В результате он самостоятельно за свой счет переоформил билет на ближайший рейс из аэропорта Внуково до Ташкента на следующий день. Расходы составили в общей сложности 6865 рублей.

Поскольку данный рейс осуществлялся на следующие сутки, мужчине пришлось воспользовался услугами гостиницы стоимостью 3200 рублей, а также воспользовался услугой такси стоимостью 400 рублей. Сумма дополнительных расходов потребителя составила в общей сложности 10465 рублей.

Потребитель неоднократно обращался в авиакомпанию с просьбой о компенсации понесенных им убытков вследствие оказания услуги ненадлежащего качества, однако это не принесло положительного результата.

Авиакомпания в ходе судебного разбирательства мотивировала свое несогласие с требованиями тем, что на основании пункта 76 Правил от 28 июня 2007 N 82 перевозчик вправе отменить, задержать рейс, указанный в билете, грузовой накладной, произвести замену типа воздушного судна, изменить маршрут перевозки, если этого требуют условия безопасности полетов и/или авиационной безопасности, а также по требованию государственных органов в соответствии с их компетенцией. Задержку вылета воздушного судна, а также его опоздание в аэропорт прибытия ответчик объяснил техническими неполадками. Однако в ходе судебного разбирательства установили факт отсутствия объективных причин для задержки рейса.

По результатам рассмотрения дела судом было принято решение об удовлетворении требований управления Роспотребнадзора по Псковской области в пользу потребителя и присуждении в его пользу в общей сложности 18697 рублей.