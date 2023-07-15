Общество

Форум молодых семей в четвертый раз проходит в Пскове. ФОТО

Форум молодых семей проходит для жителей Псковской области на территории центрального сквера на улице Ленина, 2 сегодня, 16 июля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятия продлятся до 16:00.

В программе - работа просветительских площадок с выступлениями спикеров регионального и федерального масштаба по духовно-нравственным семейным ценностям, по психологии внутрисемейных отношений для детей и родителей. Также на форуме состоится круглый стол с презентацией социальных проектов, отдельных инициатив, разработанных молодыми семьями из разных районов области по развитию своих территорий.

В течение всего периода проведения форума развернута работа интерактивных площадок: мастер-классы, игры и развлечения для детей разного возраста.

Кроме того, для участников форума проходит концерт, в программе которого - выступления творческих коллективов региона и отдельных исполнителей.

В этом году форум пройдет уже в 4-й раз. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 400 человек, среди них папы, мамы и дети из 19 муниципальных образований Псковской области.

Форум проводится в рамках реализации гранта Росмолодежи при поддержке правительства Псковской области.