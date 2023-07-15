Общество

Профессор РАН указал на бесполезность антибиотиков при лечении вирусов

Доктор медицинских наук, профессор РАН Игорь Нехаев рассказал, что антибиотики — это серьёзная группа препаратов, которая используется для лечения бактериальных инфекций. В тех случаях, когда люди применяют их при насморке, это лишняя трата времени.

«В тех случаях, когда люди применяют их при насморке, так называемой простуде, повышении температуры, это лишняя трата времени, сил и, надеюсь, небольшой части своего здоровья», — цитирует RT заведующего отделением анестезиологии и реанимации клиники «Евроонко».

По его словам, антибиотики — одни из самых мощных иммунодепрессантов: они подавляют защитную функцию иммунной системы, а при ряде побочных эффектов могут навредить внутренним органам, таким как сердце, печень и почки.

«Это должны понимать люди, которые бросаются лечить простуду антибиотиками. Антибиотики направлены на борьбу с бактериями или грибковыми инфекциями. А вирус — это другой вид жизни на Земле. Вирусы и антибиотики — это просто разные параллельные миры, которые никогда не пересекаются, поэтому любые антибиотики для лечения вирусных заболеваний бесполезны», — напомнил специалист.