Общество

Более 120 человек обратились к врачу после укусов клещей в Псковской области

121 человек обратился к врачу после укуса клеща в Псковской области за прошедшую неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди обратившихся за помощью было 44 ребенка. В сравнении со средними многолетними недельными данными, общее количество обращений снизилось на 27%, а количество детских обращений стало меньше на 23%.

По местам присасывания клещей преобладают дачные участки.

Всего с начала эпидсезона в лабораториях Псковской области исследовали 1117 клещей, из них 1075 были сняты с пострадавших, а из природных биотопов изъяты 42 насекомых. Четверть исследованных клещей были заражены боррелиозом.

При этом за прошедшие полгода в Псковской области привились от клещевого энцефалита 2882 человека, из них 163 ребенка. Ревакцинировались 1900 человек, из них 125 детей.