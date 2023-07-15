Общество

Командно-интеллектуальная игра «Молодо-зелено» пройдет в Пскове

Псковский городской молодёжный центр совместно с автором многочисленных квизов и брейн-рингов Михаилом Черкасовым приглашает молодёжь принять участие в ежегодной командно-интеллектуальной игре «Молодо-зелено» 19 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

«Для участия необходимо до 18 июля собрать команду из 3-х или 4-х человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно и предварительно пройти регистрацию. Те команды, которые в ходе игры войдут в тройку победителей, получат призы», – рассказали организаторы.

Мероприятие при хорошей погоде будет проходить на свежем воздухе на поляне возле Молодёжного центра (Максима Горького, 15). Начало мероприятия – 16:00.

«Количество мест ограничено! Заявки принимаются от первых 10 команд», – добавили организаторы.