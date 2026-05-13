«Епископа» из Псковской области оштрафовали в Рязани за псевдоправославную деятельность

Сотрудники УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из УФСБ России по региону пресекли противоправную деятельность 63-летнего жителя Псковской области, сообщили в ведомстве.

Фото: управление МВД России по Рязанской области

В правоохранительные органы поступила информация о том, что около торгового центра на улице Ленина в Рязани неизвестный раздавал прохожим материалы религиозного содержания, доводил информацию дискредитирующего характера о деятельности традиционных конфессий, а также вел агитацию по отказу от документов государственного образца — паспортов, СНИЛС и ИНН.

Сотрудники УФСБ, Центра по противодействию экстремизму УМВД и Госавтоинспекции УМВД на выезде из Рязани остановили автомобиль, в котором в качестве пассажира находился данный гражданин. Как выяснилось, житель Псковской области является лидером псевдоправославной незарегистрированной религиозной организации, считает себя епископом. У него изъяты изданные кустарным способом пропагандистские материалы и религиозная литература.

Приезжего доставили в ОМВД России по Советскому району города Рязани, где полицейские составили на него административный материал по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ (предполагает административную ответственность за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Суд признал мужчину виновным в осуществлении миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях и наложил административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

При проверке водителя автомобиля, который перевозил нарушителя, полицейские выявили, что он не имеет права управления транспортным средством. Мужчина также будет привлечен к административной ответственности.