Жители дома на Ижорского Батальона в Пскове «отвоевали» украденные кусты

Жители дома №17 на улице Ижорского Батальона в Пскове вернули украденные кусты. Воры, прокравшись под покровом ночи уже во второй раз, были пойманы с поличным ожидавшими в засаде псковичами. Об этом сообщили в канале «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» в Telegram.

Видео: «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» / Telegram

В этот раз жители сидели в засаде и поймали воров, забрали свои кусты назад и написали на злоумышленников заявление в полицию.

Свои действия воры прокомментировали тем, что хотели, чтобы у них во дворе тоже было красиво.

«Воров поймали. Они каждую ночь по этому маршруту ходят откуда-то, увидели это по камерам. Выследили, похищенное попросили вернуть, те все отдали. Дальше полиция будет разбираться. Девочки старались, сажали, мы скидывались на саженцы. Зря они на наш дом покусились, не на тех напали», - поделился один из жителей дома с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Напомним, с территории дома на улице Ижорского Батальона украли кусты гортензии и спиреи.

В УМВД России по Псковской области уточнили, что участковыми уполномоченными полиции проводится проверка по факту кражи.