Жители дома на Ижорского Батальона в Пскове «отвоевали» украденные кусты

Жители дома №17 на улице Ижорского Батальона в Пскове вернули украденные кусты. Воры, прокравшись под покровом ночи уже во второй раз, были пойманы с поличным ожидавшими в засаде псковичами. Об этом сообщили в канале «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» в Telegram.
Видео: «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» / Telegram
В этот раз жители сидели в засаде и поймали воров, забрали свои кусты назад и написали на злоумышленников заявление в полицию.
Свои действия воры прокомментировали тем, что хотели, чтобы у них во дворе тоже было красиво.
Напомним, с территории дома на улице Ижорского Батальона украли кусты гортензии и спиреи.
В УМВД России по Псковской области уточнили, что участковыми уполномоченными полиции проводится проверка по факту кражи.