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Общество

Темп строительства новой школы в Гдове ускорят - Владимир Кузь

17.07.2023 16:38|ПсковКомментариев: 0

Вскоре к работе по строительству новой школы в Гдове на 825 мест приступят ещё около 60 рабочих, темп работ будет ускорен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Самую большую строительную площадку в районном центре во время рабочей поездки посетили Владимир Кузь и врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

«Мы хотели увидеть своими глазами ход работ, проконтролировать и нацелить подрядчика на ускорение темпа возведения долгожданного образовательного объекта. Здесь фиксировались некоторые проблемные моменты, подрядчику пришлось вносить коррективы в первоначальный проект и это немного сдвинуло сроки перехода от подготовительных мероприятий к непосредственной работе над фундаментом. Но мы видим, что подрядчик совместно с руководством района активно решают возникающие сложности, поэтому на данном этапе рекомендуем увеличить число рабочих», -- прокомментировал Андрей Ермаков. 

Вскоре в Гдов приедут 60 рабочих из Пскова. По рекомендации правительства области районная администрация рассмотрела возможность их заселения на время строительства школы. 

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #школа #гдов
Источник: Псковская Лента Новостей
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