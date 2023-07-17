Общество

Полиция организовала эстафету для участников туристского слета учащихся Союзного государства в Островском районе

Представители УМВД России по Псковской области совместно с кафедрой физического воспитания 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного, ордена Кутузова полка провели для частников Туристского слета учащихся союзного государства военно-прикладную эстафету. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Каждой команде предлагалось на скорость выполнить различные испытания: надеть на себя каску и бронежилет, оказать первую медицинскую помощь, правильно застегнуть все крепления парашюта и т.д. «Командам удалось успешно справиться со всеми испытаниями и получить заряд положительных эмоций, а также новые знания - до этого далеко не всем удавалось примерить на себя военную экипировку или разобрать автомат», - отметили в пресс-службе.

Победители получили ценный приз от регионального управления МВД России - портативные колонки, а также сувенирную продукцию - зонты с логотипом ведомства.

Вторая площадка была подготовлена управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Подростки участвовали в «мозговом штурме»: каждой команде предстояло рассмотреть проблему наркомании с разных аспектов, а также подумать, к чему может привести зависимость в рамках семьи, карьеры, здоровья, управления транспортом и т.д. Все участники площадки сошлись во мнении, что распространение запрещенных веществ негативно сказывается не только на молодежи, но и на обществе в целом и только сообща можно с этой проблемой бороться.

Участники площадок из разных городов страны и Республики Беларуси поблагодарили полицейских за интересные мероприятия, новый опыт, знания и эмоции, добавили в пресс-службе УМВД.