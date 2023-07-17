Признаки внезапного повышения давления в жару назвала врач

Для людей, у которых уже есть проблемы с давлением, жара может стать дополнительным испытанием. Если активно работать под палящим солнцем на дачном участке и забывать пить воду в достаточном количестве, то давление может как вырасти, так и упасть, в зависимости от особенностей организма конкретного человека, отметил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Причиной подобных симптомов может быть не только резкое изменение артериального давления, но и тепловой удар, уточнил врач в интервью радио Sputnik.
«Эти симптомы можно принять за тепловой удар, поэтому важно при недомогании первым делом измерить давление и температуру. Если у человека температура 40, а давление низкое, то это тепловой удар. Исходя из этих показателей и надо решать, как помочь организму», – добавил Алексей Хухрев.
Врач напомнил, что при скачках артериального давления, как и при тепловом ударе, необходимо обращаться за медицинской помощью.