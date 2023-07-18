Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким Юрия Шматова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким Юрия Шматова - первого председателя областного Собрания депутатов, умершего 18 июля.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В прошлом году Юрий Шматов сказал: "Я посвятил всю свою жизнь Псковской области. Всё, что я делал, было с любовью, для людей, чтобы им жилось здесь хорошо". Эти слова характеризуют его максимально точно», – рассказал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Юрий Шматов был первым и единственным Почётным гражданином Псковской области. В Книге почётных граждан региона его имя вписано под номером один – звание было учреждено в октябре 2018 года, до этого и после не присваивалось никому.

«Юрий Шматов заслужил это десятилетиями упорного труда, на долгом пути от токаря до значимого политического и общественного деятеля. Мне посчастливилось быть знакомым с ним. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», – заключил губернатор.