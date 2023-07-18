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Общество

Жители Псковской области могут проголосовать за подключение к мобильному интернету

18.07.2023 21:50|ПсковКомментариев: 0

Минцифры к 2030 году обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом все населённые пункты с населением от 100 до 500 человек: деревни и станицы, посёлки и хутора, кишлаки и аулы. Чтобы понять, где нужно создать необходимую инфраструктуру в первую очередь, проводится голосование. Какие сёла и деревни подключат к интернету в приоритетном порядке в 2024 году — решат жители, сообщает пресс-служба министерства.

После подведения итогов 1481 населённый пункт, набравший наибольшее количество голосов, подключат к мобильному интернету в следующем году.

Статистика и цифры проекта:

  • в 2021 году в голосовании участвовали более 700 тысяч человек
  • в 2022 году — почти 900 тысяч человек
  • за последние 2 года по этой программе к интернету подключили почти 2 тыс. деревень и сёл. В 2023 году планируется подключить ещё 1,8 тысяч населённых пунктов

Как можно проголосовать:

  • если нет доступа к интернету — по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме укажите имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого,
  • если есть доступ к интернету — на Госуслугах, через Платформу обратной связи. Например, так могут голосовать родственники жителей небольших деревень и сёл, которые живут в крупных городах с интернетом.

Онлайн-голосование продлится до 13 августа. По почте письма будут принимать до 10 сентября.

В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населённый пункт из региона по прописке. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.

Теги: #интернет #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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