Жители Псковской области могут проголосовать за подключение к мобильному интернету

Минцифры к 2030 году обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом все населённые пункты с населением от 100 до 500 человек: деревни и станицы, посёлки и хутора, кишлаки и аулы. Чтобы понять, где нужно создать необходимую инфраструктуру в первую очередь, проводится голосование. Какие сёла и деревни подключат к интернету в приоритетном порядке в 2024 году — решат жители, сообщает пресс-служба министерства.
После подведения итогов 1481 населённый пункт, набравший наибольшее количество голосов, подключат к мобильному интернету в следующем году.
Статистика и цифры проекта:
Как можно проголосовать:
Онлайн-голосование продлится до 13 августа. По почте письма будут принимать до 10 сентября.
В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населённый пункт из региона по прописке. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.