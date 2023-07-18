Общество

Свыше девяти тысячи детей отдохнули в псковских лагерях с начала лета

Свыше девяти тысячи детей отдохнули в лагерях Псковской области за две смены. Об этом сообщила руководитель Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Уже за первую и несколько вторых смен отдохнули чуть больше 9 тысяч детей. А всего мы, конечно, планируем свыше 15 тысяч за все. Впереди еще третья и четвертая смены в оздоровительных лагерях. Поэтому возможность для отдыха еще сохраняется», - сказала она.

Оздоровительный сезон в этом году начался 27 мая. Начиная с конца мая, в Псковской области функционирует 134 оздоровительных лагеря различных типов, из них 13 загородных, шесть лагерей труда и отдыха, три палаточных и 112 - это лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений.