Общество

Псковский губернатор призвал председателей комитетов ежедневно контролировать работы по реализации напроектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по реализации на территории региона национальных проектов с участием вице-губернаторов, руководителей исполнительных органов области и муниципалитетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона в целом отметил положительную динамику совместной работы. Среди направлений-лидеров «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография» и «Туризм». «На данный момент руководители этих направлений показывают системную работу и стабильный результат», — сказал Михаил Ведерников.

На совещании участники обсудили ситуацию на объектах строительства, капитального ремонта и благоустройства по направлениям «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные качественные дороги». Губернатор обратил внимание на важность соблюдения сроков и дал поручения профильным руководителям по ускорению темпов работ по некоторым направлениям.

Также Михаил Ведерников напомнил участникам совещания о правилах работы с недобросовестными подрядчиками, которые не выполняют свои обязательства должным образом. Ранее этому был посвящен большой семинар-совещание с представителями Федеральной антимонопольной службы.

«И председатели комитетов, и главы муниципалитетов должны на постоянной основе, ежедневно контролировать работы на объектах», — добавил он.