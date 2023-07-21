Общество

Более 50 псковичей, призванных на службу в Росгвардию, приняли военную присягу

Более 50 жителей Псковской области, призванных на службу в Росгвардию, приняли военную присягу в специальном моторизованном полку Северо-Западного округа Росгвардии в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В церемонии приняли участие более 130 молодых людей, призванных из Псковской, Ленинградской, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Оренбургской, Тверской областей, Санкт-Петербурга, Республики Мордовия, и Удмуртской Республики.

Со знаменательным днем военнослужащих поздравил командир специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии полковник Дмитрий Мороз.

Для многих юношей служба по призыву перспективна тем, что по ее окончании они получат ряд льгот при поступлении в высшие учебные заведения Росгвардии и смогут пойти на контрактную службу в управление Росгвардии по Псковской области, добавили в ведомстве.