Общество

Цветы возложили к монументу в память о Ледовом побоище под Псковом

Цветы возложили к монументу в память о Ледовом побоище на горе Соколихе под Псковом в честь 30-летия памятника. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

63-тонный бронзовый монумент является символом Псковского района, отметила глава муниципалитета.

«Испокон веков жители предместий Пскова, тех территорий, которые сейчас входят в границы нашего муниципалитета, были трудолюбивыми землепашцами. Но когда враг стоял у ворот – перековывали орала на мечи и грудью вставали за свою землю. Так было, так есть, уверена, так и будет», - подчеркнула Наталья Федорова.

Как отметила глава района, гора Соколиха с творением Иосифа Козловского и Петра Бутенко является местом силы.