Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о гала-шоу «Битва талантов»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

21 июля в Зеленом театре Пскова состоится гала-концерт участников проекта «Битва талантов». В состав жюри конкурса вошли шесть человек. Особенностью фестиваля в этом году стало то, что основным жюри конкурса будут зрители, которые в режиме онлайн выберут победителей во всех номинациях.

Какие сюрпризы подготовили организаторы в этом году? Об этом и многом другом расскажут женский голос группы «Руки вверх» Елизавета Роднянская и DJ Miss L.A.

Трансляция завершена.