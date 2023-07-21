Общество

Как не стать жертвой мошенников, рассказали жителям Великих Лук

Профилактика мошенничества стала темой встречи полицейского с трудовым коллективом завода в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С профилактической беседой выступил начальник ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции Василий Федоров. Он подчеркнул, что ситуация с дистанционным мошенничеством вызывает серьезную озабоченность.

Спикер рассказал собравшимся о наиболее распространенных схемах обмана и злоупотребления доверием, которые часто используют злоумышленники. Особый акцент гость сделал на мерах безопасности, которых граждане должны придерживаться, чтобы не стать жертвами мошенников в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

В завершение мероприятия Василий Федоров в целях предупреждения возможных противоправных проявлений попросил слушателей поделиться полученной информацией с родственниками, друзьями и знакомыми. Заводчанам раздали также листовки профилактической направленности, добавили в пресс-службе.