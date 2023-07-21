Общество

Россиянам напомнили о популярном виде мошенничества

Росфинмониторинг продолжает отмечать случаи мошенничества, когда злоумышленники от имени службы сообщают о "блокировке" денежных средств, заявили в пресс-службе ведомства.

«Росфинмониторингом также отмечаются случаи мошенничества, когда гражданам поступают звонки и электронные письма от имени ведомства с извещениями о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами (штраф, пеня, комиссия и другие)», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что Росфинмониторинг не рассылает таких писем и не звонит по таким поводам. Гражданам также следует соблюдать общие рекомендации: не сообщать свои паспортные данные и данные банковских карт, не переходить по ссылкам из подозрительных писем, при инвестировании денежных средств проверять наличие подтвержденной информации — лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке и сведений в реестрах Банка России, указывает ведомство, пишет РИА Новости.

«Одновременно обращаем внимание на общие признаки сомнительности: обещание высокой доходности инвестиционного проекта и другие; гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг), агрессивная реклама в сети Интернет, отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации», — указывается в сообщении.

В начале февраля Росфинмониторинг отметил увеличение количества случаев звонков и электронных писем гражданам от имени ведомства с "извещениями" о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами.