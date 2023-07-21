Общество

Псковская область заняла 74 место в рейтинге регионов по численности среднего класса

Псковская область заняла 74 место в рейтинге регионов по численности среднего класса. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.

В Псковской области доля семей, относящихся к среднему классу составляет 3,7%, доля семей среднего класса в регионе от общероссийского количества - 0,2%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

7 место - Ненецкий автономный округ;

10 место - Санкт-Петербург;

12 место - Мурманская область;

17 место - Архангельская область;

33 место - Вологодская область;

34 место - Республика Карелия;

36 место - Ленинградская область;

43 место - Новгородская область;

50 место - Калининградская область.

По оценке авторов исследования, особенности определения среднего класса дают возможность считать его стабилизирующим фактором социально-экономического развития страны. При этом различные подходы при его определении могут приводить к получению ощутимо разных цифр в пределах одной страны или даже региона.

Эксперты отмечают, что при исследованиях среднего класса обращают внимание на доходы и наличие собственности, на социальное положение, которое включает уровень образования и профессиональной квалификации, а также на специфику потребления и жизненные цели – походы в театры и музеи, чтение книг, стремление к образованию.

Для определения доли среднего класса эксперты на основе данных официальной статистики составили рейтинг его численности в целом по России и в отдельных регионах. В основе рейтинга лежит доходный метод, для которого определяющим фактором является уровень трудового дохода семьи, позволяющий иметь жилье, автомобиль, ездить в отпуск и копить.

Для целей исследования доля среднего класса оценивалась на основе модельных бюджетов семей, в которых хотя бы один человек имеет работу. Под средним классом эксперты подразумевали семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск.

При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у семьи должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека. Кроме того, такие семьи могут ежемесячно формировать небольшие сбережения на непредвиденный случай, поясняют аналитики.

Анализ проведен для девяти типов состава семьи (разное число работающих и детей). Зарплаты, прожиточные минимумы, стоимость покупки и содержания автомобиля, стоимость жилья, ипотечные ставки и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности.