Общество

Лилии и дельфиниумы украсили территорию псковской областной больницы. ФОТО

Анемоны, лилии, дельфиниумы, розы, лилейники и гортензии украсили территорию Псковской областной клинической больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

Цветочные композиции украсили входы в корпуса; вазоны с цветами разместились рядом со скамейками для отдыха пациентов.

«Ландшафтным дизайном больницы занимается Ивченко Полина Вениаминовна. Именно под её чутким руководством сотрудники АХЧ продолжают создавать уют на больничной территории», - добавили в учреждении.