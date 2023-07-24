Лилии и дельфиниумы украсили территорию псковской областной больницы. ФОТО

Анемоны, лилии, дельфиниумы, розы, лилейники и гортензии украсили территорию Псковской областной клинической больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
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Цветочные композиции украсили входы в корпуса; вазоны с цветами разместились рядом со скамейками для отдыха пациентов.
«Ландшафтным дизайном больницы занимается Ивченко Полина Вениаминовна. Именно под её чутким руководством сотрудники АХЧ продолжают создавать уют на больничной территории», - добавили в учреждении.