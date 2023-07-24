Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:

- ОБЖ больше нет, но есть «Основы безопасности и защиты Родины» - очередные новации в образовании.

- Минус один: кандидат от «Родины» Юрий Шокуров снялся с губернаторской гонки.

- Какие сложности возникают при прохождении кандидатами муниципального фильтра?

- Фонтан вместо памятника: за и против?

- Полеты во сне и наяву: новый авиарейс в Минск и осечка за осечкой с рейсами на Калининград.

- Продолжение неприятной истории с «Почтой России»: вслед за губернатором работу псковских почтовиков раскритиковал регоператор ТКО.

- Выходные с праздником: Псков отметил 1120-летие упоминания в летописи и 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

И, как всегда, в программе прозвучат политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Трансляция завершена.