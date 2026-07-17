«Последний вздох демократии»: Игорь Савицкий рассказал об эволюции депутатской деятельности

В настоящее время у депутатов различных уровней мало реальных возможностей для влияния на исполнительную власть. Такое мнение в эфире ПЛН FM (102,6 FM) озвучил экс-депутат Псковского областного Собрания, псковский промышленник и общественный деятель, директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий.

«Пойдя в политику я заработал только неприятности. Я был в первом созыве Псковской городской Думы. Тогда депутаты очень сильно влияли на жизнь в городе, регионе, стране. Было много инициатив и администрация с депутатами очень считалась. Я когда пришел в Думу, там сидели в основном врачи, учителя, военные – они не понимали, как должна работать экономика. Сначала категорически не понимали и считали, что все должно быть по-прежнему - государственным. А нам, бизнесменам, хотелось построить капитализм. Я много спорил и через пару лет со мной начали соглашаться. Мы сумели объяснить коллегам по депутатскому корпусу основы экономики, они стали разбираться. Думаю и это - мой вклад в жизнь города, как депутата Гордумы первого созыва», – сказал Игорь Савицкий.

По его мнению, депутаты должны гордиться отклоненными законопроектами, тем самым показывая, что они представляют интересы народа.

«Я был депутатом 20 лет в общей сложности. Первый созыв областного Собрания был очень боевой. Во втором, при Евгении Михайлове (экс-губернатор Псковской области), мы думали, что все поставим на свои места, будем независимой ветвью власти. Оказалось, что уже по всей стране все областные собрания начали подминать под исполнительную власть. И по итогу мы получили депутатов, которые, по моему мнению, ничего не решают. Может я и ошибаюсь. Когда принимаются все законы подряд – это не депутаты. Депутаты должны гордиться отклоненными законами, когда они могут сказать "стоп" власти, мол, мы представляем народ, и мы это не поддерживаем. Главное, чтобы они не боялись занимать такую позицию, а сейчас это нереально», – высказал свое мнение Игорь Савицкий.

Он считает, что настоящая депутатская деятельность в Псковской области перестала существовать около 2000-го года.