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Умерла режиссер программы КВН Светлана Маслякова

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Скончалась режиссер КВН Светлана Маслякова, сыгравшая ключевую роль в развитии проекта и его многолетнем успехе. Она также была вдовой Александра Маслякова-старшего. О ее смерти сообщили в официальном Telegram-канале КВН.

фото: Telegram-канал КВН

Ей было 78 лет.

В КВН сообщили, что Светлана Маслякова «ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам».

Ее муж, многолетний ведущий КВН, Александр Масляков, умер в 2024 году. Ему было 82 года.

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