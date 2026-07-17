Псковичка стала финалисткой всероссийского конкурса управленцев

Заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности регионального оператора – фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Светлана Лебедева вышла в финал VI сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде капремонта.

Финальная часть конкурса пройдет 13-16 августа в Саратове, до этого участники побывают на мероприятиях в рамках празднования 70-летия Дня строителя в «Лужниках» в Москве.

Как сообщалось ранее, общее количество участников конкурса в этом году превысило 48 тысяч человек. Псковскую область представляет Светлана Лебедева, которая трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 1993 года.

Целью конкурса является выявление и поддержка лидеров организаций, компаний, предприятий отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также повышение престижа данных отраслей в российском обществе.