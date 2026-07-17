Игорь Савицкий рассказал о становлении своего первого кооператива

Экс-депутат Псковского областного Собрания, псковский промышленник и общественный деятель, директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий в эфире ПЛН FM (102,6 FM) рассказал о том, через какие трудности ему пришлось пройти для создания своего первого кооператива по производству контроллеров.

«Я стал организовывать кооператив в 1988 году. Я ждал уникальную производственную линию из ГДР (Германская Демократическая Республика – ред.). 25 миллионов рублей по тем временам нам дали, а денег на увеличение штатного расписания нам не дали. Я выступил с идеей: давайте организуем кооператив, он будет обслуживать станки и из фонда заработной платы не пропадет ни рубля. Директор согласился. Я пришел к главному инженеру, спросил, как организовать кооператив», – сказал Игорь Савицкий.

Затем директор дал ему обходной лист и предложил поговорить со всеми начальниками цехов, чтобы они поставили подписи о том, что они не против создания кооператива.

«Полгода я бегал с бумажками, всех уговаривал. Перед Новым годом, когда у меня уже все документы были готовы, он решил отложить эту инициативу. А я же уже коллектив уговорил. Немалый коллектив был, и все были хорошими специалистами. Я оказался в очень подставленном положении и стал подумывать об увольнении. Далее забастовал коллектив. На завод мне уже возвращаться было нельзя. Я написал заявление и четыре месяца я увольнялся. Открытие кооператива перенеслось на март», – добавил Игорь Савицкий.

По его словам, в то время все кооперативы должны быть при предприятиях. Они не могли быть самостоятельными организациями. И Игорь Савицкий обратился к главному инженеру завода АВАР Виктору Звонкову.

«Он работал у Павла Павловича Мельникова (бывший директор завода АВАР – ред.) главным инженером и спросил есть ли у него работа. Он говорит, что их лаборатория должна сделать 27 контроллеров. Он посчитал и сказал, что на это могут дать 32 тысячи рублей. Я предложил сделать все то же самое, но за восемь тысяч и за два месяца. Это был март. 28 марта был организован кооператив, а 9 апреля мы сдали все работы и получили свои 8 тысяч. Я рассчитался со всеми работниками. С того времени в кооперативе NPN заработная плата выплачивается стабильно. Затем мы сделали предложение заводу АТС. Им предлагали сделать контроллеры за 500 тысяч, а наш кооператив предложил за 50 и с гарантией в два года. Думали, что будут проблемы с гарантией, но системы работали хорошо и ни одного гарантийного случая не произошло. Проблема была решена в 10 раз дешевле, чем предлагал институт», – заключил Игорь Савицкий.

Напомним, сегодня известный псковский промышленник отмечает свое 70-летие.