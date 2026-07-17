Деловые партнеры поздравляют Игоря Савицкого с юбилеем

В адрес известного псковского промышленника и общественного деятеля, директора холдинга «NPN» Игоря Савицкого, отмечающего сегодня 70-летие, поступают поздравления от деловых партнеров.

«Я верю в то, что ты еще многое сделаешь для своего родного Пскова и его людей! Крепкого тебе здоровья и долгих лет жизни, с Днем рождения», - говорится в тексте поздравления от друга и партнера Игоря Савицкого, директора представительства «Стирокем Кемикалс» (Россия) Алексея Хабло. Он также отметил вклад юбиляра в развитие псковской промышленности, отказ от отъезда из региона и работу по подготовке сотрудников.

Как сообщалось ранее, 17 июля директор холдинга «NPN» отмечает 70-летие. Имя Игоря Николаевича Савицкого хорошо известно в Псковской области и за ее пределами. В конце 1980-х и начале 1990-х годов он был одним из первопроходцев в кооперативном движении и предпринимательстве. Внес значительный вклад в развитие реального сектора экономики Псковской области. С 1990-х годов активно занимался общественно-политической деятельностью, неоднократно избирался депутатом Псковской городской Думы и областного Собрания депутатов. Игоря Савицкого отличает активная гражданская позиция, он участвует в общественной жизни региона, регулярно выступает с комментариями в эфире радио ПЛН FM и на страницах Псковской Ленты Новостей.

Сегодня предприниматель стал участником программы «Собственной персоной» в прямом эфире ПЛН FM (102.6 FM) и рассказал о том, с какими вызовами сталкивается российский бизнес в настоящее время, почему предприниматели все реже приходят в политику и что мешает развитию экономики страны.