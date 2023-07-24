Общество

День города глазами горожан: что опубликовали псковичи в соцсетях

В выходные горожане и гости Пскова громко гуляли на Дне города. Площадок и мероприятий в этом году было много. Хотя для некоторых жителей праздник прошел не очень заметно из-за того, что в этот раз центр города не перекрывали. Основными локациями праздника стали Финский парк и Парк строителей. Зато этим фактом остались крайне довольны все автомобилисты. Мы решили посмотреть в социальных сетях, понравился ли такой формат праздника жителям? Чтобы сохранить объективность, мы решили брать отзывы и фотографии псковичей и туристов, которые в своих постах использовали хештеги #деньгородаПсков #ПсковДеньгорода.

Первым мероприятием, открывающим праздничные выходные, стал международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». И хоть он проходил целых два дня – оба мероприятия аншлаг был на всех мероприятиях фестиваля.

В своих социальных сетях псковичи очень тепло отзываются об этом торжестве событии. Многие поразились детализации народных костюмов и красоте музыки.

Множество фотографий горожане опубликовали с парада легендарных советских автомобилей и военной техники, который состоялся в Пскове.

Дети и взрослые с удовольствием фотографировались у ретроавтомобилей, некоторые даже успели устроить тематические фотосессии. Потом техника проследовала автопробегом на стадион «Электрон».

На улицах города было организовано много различных тематических площадок. Особым вниманием пользовалась площадка, созданная кузнечным двором. Там любой желающий мог выковать свой первый гвоздь или отчеканить псковскую монету. Судя по опубликованным фото, такие развлечения привели в восторг не один десяток детей.

Различные учреждения города также присоединились к торжеству. Например, библиотека «Диалог» в сквере на Запсковье организовали игру «Победный Псков», в которой могли принять участие любые желающие. Постов с мероприятия опубликовано немало. Вероятно, интерактивный формат привлек жителей и помог детям лучше разобраться в истории родного города.

Полюбившееся псковичам и уже ставшее традиционныv карнавальное шествие PskovSupFest собрало не только десятки участников, но и множество зрителей.

Горожане с удовольствием разглядывали пиратов, единорогов, лебедей, кракенов, ангелов и демонов, которые неспешно проплыли на сапбордах по рекам Пскова в прошедшую субботу.

Конечно, псковичи не остались без музыки и танцев в эти праздничные дни. Все выходные сопровождались концертами и выступлениями участников проекта «Битва талантов».

Одни наслаждались песнями местных кавер-групп, а другие пели в унисон под любимые хиты «Голубых молний» Судя по постам в соцсетях, все нашли себе исполнителя по душе.

Одним из самых массовых мероприятий Дня города стал фестиваль водных фонариков. В этот день уже несколько лет сотни псковичей усаживаются по берегам водоемов, чтобы полюбоваться уплывающими огнями на воде и загадать самые заветные желания.

2023 год не стал исключением, мероприятие все также популярно среди горожан.

Площадки в городе были разнообразные. От веселых народных игр до любования уникальными фотографиями на X Международном мультимедийном фестивале «Цвет белой стены».

Были среди псковичей и те, кто в эти выходные предпочел на толпиться на мероприятиях, а просто пошел прогуляться по любимому городу.

Кстати, в этом году гости и туристы опубликовали немало фотографий интересных сувениров, которые им удалось приобрести, от классического псковского снетка до глиняных тарелок ручной работы.

Конечно, без недовольных отзывов никуда. Но количество людей на праздничных площадках в эти выходные и посты в соцсетях говорят сами за себя. Похоже, что горожанам не сильно испортил праздник даже тот факт, что в этом году не было всеми любимого салюта. Судя по большинству публикаций, концерты, фестивали и развлекательные площадки оправдали ожидания горожан и туристов.

Ксения Журавкова