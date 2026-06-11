Еще три кадетских класса Следкома откроют в Псковской области

Соглашение об открытии профильных кадетских классов Следственного комитета в образовательных организациях Псковской области подписал руководитель следственного управления СК РФ по региону Петр Крупеня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: СУ СК России по Псковской области

Соглашения заключены в рамках реализации концепции развития профильного кадетского образования Следственного комитета Российской Федерации на период с 2025 по 2030 годы. С 2026 года профильные кадетские классы начнут свою работу на базе МБОУ «СОШ №5» и МБОУ «Лицей № 10» в городе Великие Луки и Центра образования Опочецкого района в городе Опочке.

Цель создания профильных кадетских классов заключается в развитии у учащихся высоких личных качеств, гражданской ответственности и подготовке их к осознанному выбору профессии. Проводимая воспитательная работа будет сосредоточена на формировании у кадетов любви к родному краю и стране, уважения к культуре и духовным традициям России, на принятии традиционных семейных ценностей и осознании личной ответственности перед обществом и государством.

Реализуемая инициатива создаст в Псковской области эффективную систему поддержки школьников, стремящихся к государственной службе, и в будущем будет способствовать пополнению кадрового резерва для следственных органов.

Напомним, первый в регионе кадетский класс СК РФ откроют в Псковском гуманитарном лицее.