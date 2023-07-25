Перечень поручений по борьбе с нелегальным алкоголем готовят в России

Перечень поручений главы правительства по борьбе с нелегальным алкоголем и контрафактом готовится в России, заявила в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы обсуждали эту тему комплексно во время встречи палаты Совета Федерации с председателем правительства. Сейчас готовится перечень поручений председателя правительства по итогам нашей встречи, и вот этот блок дальнейшего регулирования борьбы с нелегальным алкоголем и недопустимости контрафактного алкоголя, который влияет на здоровье и иногда жизни людей, там будет прописан в перечне», — приводит слова Матвиенко «Прайм».
Спикер Совета Федерации также подтвердила, что разработана дорожная карта, и добавила, что сама внимательно следила за дискуссией в СМИ и в Интернете и отмечала, что «большинство специалистов в этой сфере позитивно откликались о тех предложениях, которые были внесены Советом Федерации».