Общество

Перечень поручений по борьбе с нелегальным алкоголем готовят в России

Перечень поручений главы правительства по борьбе с нелегальным алкоголем и контрафактом готовится в России, заявила в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы обсуждали эту тему комплексно во время встречи палаты Совета Федерации с председателем правительства. Сейчас готовится перечень поручений председателя правительства по итогам нашей встречи, и вот этот блок дальнейшего регулирования борьбы с нелегальным алкоголем и недопустимости контрафактного алкоголя, который влияет на здоровье и иногда жизни людей, там будет прописан в перечне», — приводит слова Матвиенко «Прайм».

Спикер Совета Федерации также подтвердила, что разработана дорожная карта, и добавила, что сама внимательно следила за дискуссией в СМИ и в Интернете и отмечала, что «большинство специалистов в этой сфере позитивно откликались о тех предложениях, которые были внесены Советом Федерации».

«Да, поступили и другие предложения. Мы их рассматриваем в специальной рабочей группе, которая создана при Совете Федерации. В состав этой рабочей группы входят представители Ассоциаций по производству алкоголя – все те, кто заинтересован в том, чтобы рынок был белым, все те, кто заинтересованы, чтобы была реально объективная конкуренция, не теневое производство алкоголя, которое подрывает легальный рынок. Задача непростая, честно скажу. Есть сопротивление, есть возражение по формальным признакам, скажем, маркировка стеклотары. Если будет маркировка стеклотары, то и будет обнаружен нелегальный алкоголь, будет понятно, на каком заводе произведены эти бутылки, в которых продается нелегальный алкоголь. И тогда наступит ответственность и производителей бутылок, кому они их продают», — пояснила Матвиенко.