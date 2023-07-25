Общество

Подводная лодка «Великие Луки» примет участие в военно-морском параде в Петербурге

Подводная лодка «Великие Луки» примет участие в военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге 30 июля, в День Военно-морского флота. Об этом со ссылкой на телеканал «Звезда» сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Фото: Николай Козловский / Telegram

«19 и 23 июля в городе на Неве состоялись репетиции парада. В строю военных кораблей замечена подводная лодка, которая носит имя нашего города», - рассказал Николай Козловский.

Он напомнил, что торжественная церемония спуска на воду субмарины состоялась на предприятии «Адмиралтейские верфи» в декабре 2022 года. В ней принимала участие делегация от Великих Лук.

«При небольших размерах корпуса подводная лодка крайне грозная, а самое главное – бесшумная. Экипаж подлодки – 35 человек, среди них есть жители Псковской области. Все системы корабля максимально автоматизированы, в нем реализовано 140 инновационных разработок», - отметил Николай Козловский.

Глава Великих Лук добавил, что подводная лодка «Великие Луки» пока еще не введена в строй. Предполагается, что она будет принята в состав ВМФ в текущем году и войдет в состав Северного флота.