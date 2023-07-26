Общество

Регистратуру обновили в Островской межрайонной больнице

Регистратуру обновили в Островской межрайонной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«В Островской межрайонной больнице произошло обновление и ремонт регистратуры. Теперь пациентам будет более комфортно и удобно посещать медицинскую организацию», - отметили в комитете.

В комитете также выразили благодарность дому культуры «Юбилейный» за «красоту на окнах помещения, где хранятся медицинские карты».