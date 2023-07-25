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Общество

Дружбе конец или отношения на паузе: как быть с европейскими городами-побратимами Пскова? 

26.07.2023 14:37|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что нужно делать с побратимскими отношениями с городами из недружественных стран?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Традиционно в Псков на празднование Дня города в конце июля приезжали делегации городов-побратимов из разных стран, в основном, европейских: Латвии, Германии, Эстонии, Финляндии, Нидерландов, Польши и Швеции. Бывали у нас в гостях и представители американского побратима Пскова - Роанока.

Однако большинство из этих стран на данный момент принято называть «недружественными» для России. В текущей реальности уже трудно представить себе многочисленных европейских гостей на улицах Пскова, как это было еще не так давно – в год проведения Ганзейских дней.

В последнее время некоторые многолетние партнеры Пскова разорвали с отношения с нашим городом. В прошлом году после начала спецоперации руководство сразу шести городов-побратимов приняло решение приостановить связи и прекратить сотрудничество. Чуть позже в Сквере породненных городов в Пскове начали срезать металлические флагштоки, а затем со столбов пропали все флаги городов-побратимов.

Сейчас у Пскова всего четыре города-побратима: белорусские Минск и Витебск и китайские Мяньян и Цзинин. А в Сквере породненных городов до сих пор стоят частично спиленные столбы, флагов так и нет...

Встает логичный вопрос: как быть с городами-партнерами, которые разорвали связи с Псковом? В Саратове, например, всерьез обсуждается вопрос о прекращении побратимских отношений с городами из «недружественных» стран — Америки, Франции и Польши.

Нужно ли Пскову поступить аналогично и полностью разорвать давние связи? Или следует оставить все как есть, в надежде, что время расставит все на свои места и дружба городов возродится? Стоит ли сейчас искать новых партнеров в странах Африки, Азии и Латинской Америки, за развитие отношений с которыми активно выступает МИД России? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Несмотря на то, что некоторые города-побратимы разорвали связь с Псковом, нужно поддерживать дружеские отношения, считает заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев. Он предполагает: после завершения конфликта на Украине руководители муниципалитетов из ныне недружественных стран поймут, что были не правы, и партнерские связи восстановятся.

«Мы не должны навязывать свою волю, это их решение. Но мы должны, хоть они и разорвали с нами отношения, все равно поддерживать добрые отношения. Доброта всегда найдет дорогу к сердцу, и отношения, в конце концов, будут нормальные. И потом они осознают и убедятся в том, что они не правы. Я думаю, что эту дружбу можно будет восстановить, когда вот эти все мероприятия, связанные с Украиной, закончатся. Люди осознают, что наша страна была права и что она приняла правильное решение. Потом, я думаю, все восстановится и будет в прежнем русле».

Кардинально прекращать отношения с городами-партнерами нельзя, но можно приостановить их на какой-то период, считает председатель Псковского областного комитета Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, заместитель председателя экспертного Совета Общественной палаты области Игорь Иванов. Он уверен: при смене правительств в странах Европы взаимодействие с городами России вновь наладится.

«Что касается западных стран, считаю, виноваты во всем не народы, не жители этих городов, а их правители, но правители уходят в отставку. Их меняет тот же народ. Народ страдать из-за этого не должен. Считаю, что прекращать кардинально отношения и рвать договорные отношения юридически – было бы варварским поступком. Заморозить отношения – да, на какой-то период. Люди в Европе такие же нормальные и цивилизованные, через пару тройку лет сметут свое правительство, изберут новых руководителей и начнут опять взаимодействовать с Россией».

Решение о приостановке или разрыве отношений с Псковом было продиктовано политикой, но союзы городов должны существовать вне политики, объясняет президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Он отметил, что на данный момент вектор выстраивания партнерских отношений у России уже сильно изменился. Не исключено, что навсегда.

«Я считаю, что решение этих стран прекратить с нами какие-то коммуникации связано не с людьми и не с бизнесом, которые работают там, а с политикой государства и структур, которые вынуждены подчиняться решениям своего правительства и других государств, которые сейчас проводят антироссийскую политику. Это не будет вечно. Мы дружим не с правительствами и дружим не с чиновниками, а дружим с бизнесом и с теми людьми, которые живут в этих городах. Поэтому я считаю, что ни с кем не нужно с нашей стороны разрывать отношения. Оставить все, как есть. Одумаются, извинятся потом с прохождением некого времени, осмысления той ситуации, которая будет в будущем. Значит, будем думать, какие делать шаги навстречу. Не одумаются - это их проблемы и их жизнь. Однозначно, вектор изменился, и вектор изменился надолго, если не навсегда. Все равно, с учетом тех вызовов, которые существуют, будущее все-таки за развивающимися странами, а не за теми, которые остаются в состоянии заторможенности, с большими политическими и экономическими проблемами народонаселения. Из Европы люди уезжают по причине того, что жизнь становится слишком дорогая. И в данном случае нужно вектор обращать на те страны, которые дружески и с пониманием относятся к России и готовы развивать эти связи. Культура, скажем так, отличается, и довольно сильно, от европейской, но кто говорил, что не нужно изучать культуру и с учетом особенности культуры выстраивать взаимодействие с бизнесом и с теми городами, странами, которые действительно хотят взаимодействовать на перспективу и на нынешний период».

Какая польза для Пскова существовала во времена крепкой связи с городами-побратимами, рассказал бывший мэр города Александр Прокофьев. По его словам, стоит договориться о приостановке отношений с городами-партнерами, так как сотрудничать на данный момент в любом случае нет возможности.

«Я задумывался много раз о том, что рушатся наши побратимские связи. Понятно, в связи с чем. Как-то на одном из рабочих заседаний городской Думы кто-то задал сомнительный вопрос, а стоит ли заниматься этим, во что это нам обходится? Я посчитал наши расходы и доходы. Я получил, что экономический эффект от нашей внешнеэкономической деятельности составил 12 к 1. К единице затрат наших получилось 12 единиц приращения. Такой экономической эффективностью не обладало ни одно из юридических лиц не только в Пскове и в России, даже, наверное, мир мало знает такой прибыльной работы. Я к тому, что мне жаль, что сложилось то, что сложилось. Но я бы предложил всеми возможными методами на параллельных связях, если сохранилось общение у нас с городами, мы могли бы договориться о том, что давайте приостановим пока. Потому что, естественно, сейчас поездки невозможны вообще. Переписка будет вызывать повышенный нездоровый интерес. Мы можем подставить людей, которые приветливо относились и относятся к нам. Просто приостановить, а принимать такое решение, чтобы вообще прекратить? Можно рассматривать такое предложение, но я бы подумал бы о том, чтобы попытаться сказать, что мы вас помним, хорошо относимся, вспоминаем о нашем сотрудничестве».

России не нужно уподобляться властям недружественных стран, которые пытаются внести разлад между обычными гражданами, уверен заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. На его взгляд, от дружбы никто не отказывается, нужно сохранить давние связи и искать новые.

«Зачем уподобляться убогим? Я считаю, что надо пытаться сохранить... Вопрос не в людях, а во власти, которая в недружественных государствах. Это же они там все пытаются воду лить, но не надо им уподобляться. Мы все равно должны дружить с народом. Рано или поздно их отношение к нам все равно переменится. От дружбы никогда не отказываются, нужно взаимодействовать и с другими городами в других странах. В этом нет ничего плохого».

Побратимские связи между городами-партнерами устанавливались для граждан, а не для политиков, утверждает директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев. Он отметил, что и сейчас несмотря на разные политические взгляды, официальные разрывы и приостановки отношений, поддерживаются связи с иностранными партнерами.

«Побратимские связи устанавливались между городами, прежде всего, между гражданами этих городов. Решения со стороны партнеров из ряда городов зарубежных были приняты не гражданами, а политиками. Например, у нас остались контакты с нашими немецкими партнерами. Они не хотят разрывать эти дружеские контакты, которые в течение 30 лет у нас развиваются. И в принципе, несмотря на какие-то разные политические взгляды, мы стараемся находить какие-то общие темы. Они, действительно, есть и вызывают интерес как у наших партнеров, так и с нашей стороны. Поэтому мне кажется, что разрывать отношения будет, по меньшей мере, неразумно. Наоборот, в такой ситуации, в которой мы находимся, важно, чтобы между конкретными людьми и конкретными гражданами России и городов-побратимов оставались какие-то контакты. Это будет хорошим заделом на будущее. Мы не все время будем находиться в таком политическом противостоянии, когда это закончится, нужно жить дальше».

Никто не запрещает искать новых друзей, но и про давних забывать не стоит. Нельзя рушить то, что создавалось годами, фундамент дружбы, который заложен десятилетия назад. Тем более, Псков окончательно не утратил международных связей. По мере возможности взаимодействие с гражданами из иностранных городов продолжается и сейчас. Именно городская дипломатия помогает донести до обычных жителей европейских стран позицию нашей страны. Многие из них понимают ситуацию и осознают, что разрыв союзов городов-побратимов по инициативе властей недружественных стран – решение политическое. И мало кто потерял надежду, что ситуацию не исправить.

Анастасия Сливинская

Теги: #псков #Дневной дозор #побратимы
Источник: Псковская Лента Новостей
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