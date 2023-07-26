Общество

День работника МФЦ отмечают в России 27 июля

День работника МФЦ отмечают сотрудники российских многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг 27 июля.

Дата выбрана в связи с тем, что 27 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» – основной нормативный документ, регулирующий деятельность МФЦ, принятый для снижения административных барьеров, упрощение взаимодействия граждан с чиновниками различных структур и ведомств, для облегчение процесса предоставления государственных услуг населению и снижения бюрократии, пишет calend.ru.

Идея создания подобной структуры в стране появилась еще в 2000-х годах, а первый центр «Мои документы» был открыт в Москве в августе 2011 года. Первоначально центры выступали посредниками между физическими лицами и управлениями налоговой и миграционной служб, БТИ, кадастровой палатой и Пенсионным фондом РФ. Затем список услуг увеличился. В настоящее время, благодаря заключенным соглашениям и проведенным мероприятиям, МФЦ предоставляются гражданам в 86 регионах России свыше 400 услуг, и ежегодно этот перечень расширяется.