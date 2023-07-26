Общество

Приводить в порядок информационные вывески продолжают в Пскове

Приводить в порядок информационные вывески продолжают в Пскове, в зоне внимания не только исторический центр, но и типовая застройка. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

За 4 месяца в Пскове выдали 695 предупреждений о добровольном приведении вывесок в соответствие с дизайн-кодом. 194 вывески собственники демонтировали самостоятельно. 20 пришлось убрать принудительно.

Каждую неделю около 40 вывесок проходят согласование комиссии.

«Рекомендую как можно быстрее начать эту работу! Нарушение предписаний может привести к принудительному демонтажу с последующим взысканием денежных средств с владельцев», – рассказал Борис Елкин.