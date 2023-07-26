Общество

Жилой комплекс «Семейный» подготовил псковичам подарки на День города

Жилой комплекс «Семейный» подготовил псковичам подарки на День города. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали представители ЖК.

Фото здесь и далее: ЖК «Семейный»

ЖК «Семейный» с 21 по 23 июля принимал участие в мероприятиях, приуроченных ко дню города Пскова. Среди них — семейный праздник в Зеленом театре, фестиваль «Битва талантов», гала-шоу в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис», праздник в честь дня города в торговом центре «Максимус» и другие.

Ко всем мероприятиям ЖК «Семейный» приготовил яркие призы и подарки активным участникам программ — это футболки, кружки, ночки, ежедневники, ручки и многое другое. Кроме этого, дипломанты фестиваля получили фирменные пакеты с подарками от ЖК «Семейный».

«Уверены, что вместе с такими прекрасными подарками, День города стал еще ярче и интересней», – поделились В ЖК.