Общество

Почти 20 тонн персиков и нектаринов не пропустили в РФ на границе в Псковской области

Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз в РФ турецких фруктов на государственной границе в Псковской области из-за расхождения данных в документах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе в пункте пропуска Бурачки был проведен карантинный фитосанитарный контроль 19,5 тонны свежих персиков и нектаринов. Партия плодов косточковых культур, выращенных в Турции, следовала в Краснодарский край.

В ходе проведения контроля сотрудники ведомства установили несоответствие данных о количестве коробок с продукцией – 4500 штук, заявленных в товаросопроводительных документах, указанным сведениям в фитосанитарном сертификате – 2400 штук.

Ввоз 19,5 тонна фруктов на территорию Российской Федерации запрещён.