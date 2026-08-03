В Великих Луках наградили лучших специалистов кадровых центров «Работа России»

Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения состоялось в кадровом центре Великих Лук. Конкурс проводится для выявления и поощрения лучших специалистов и клиентских служб кадровых центров «Работа России» Псковской области. Об эттом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото здесь и далее: «Работа России»

Второй (финальный) этап конкурса прошел 23 июля в дистанционном формате. Участники выполняли тестовые и практические задания, а также представляли фото- и видеопрезентации. По итогам всех испытаний были определены победители в индивидуальных и командных номинациях.

Победители в индивидуальных номинациях:

«Лучший кадровый консультант» победителем стала начальник отделения, специалист по оказанию услуг работодателям ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» по Пыталовскому муниципальному округу Ирина Данильчик. Она представит Псковскую область на федеральном этапе конкурса;

«Лучший карьерный консультант» победу одержала ведущий инспектор сектора содействия занятости населения ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» по Пыталовскому муниципальному округу Ирина Сучкова. Она также номинирована для участия в федеральном этапе.

Победители в командных номинациях («Лучший кадровый центр «Работа России»):

В категории «Лучшая клиентская служба 1-го уровня» — Отделение ГКУ ПО «ОЦЗН» по г. Великие Луки и Великолукскому муниципальному округу;

В категории «Лучшая клиентская служба 2-го уровня» — Отделение ГКУ ПО «ОЦЗН» по Невельскому муниципальному округу, которое также будет номинировано на федеральный этап;

В категории «Лучшая клиентская служба 3-го уровня» — Отделение ГКУ ПО «ОЦЗН» по Новоржевскому муниципальному округу.

«Поздравляем победителей и желаем успешного выступления на всероссийском уровне!» — резюмировали в кадровом центре.