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В Псковской области построили тепличный комплекс для лесовосстановления по нацпроекту

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В Псковской области построен тепличный комплекс в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». О результатах работы по лесовосстановлению доложил министр природных ресурсов и экологии Виктор Мусатов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

В комплексе будут выращивать посадочный материал с закрытой корневой системой.Это современный и высокоавтоматизированный объект, на котором установлены системы контроля температуры и влажности, автоматическое проветривание, поливочные рампы в самой теплице и на площадке закаливания и доращивания растений.

По итогам 2025 года Псковская область заняла II место в своей группе по оценке эффективности работы региональных ведомств по управлению лесами. Оценка идет по 25 показателям – от финансово‑экономической деятельности до охраны лесов от пожаров.
Регион вошёл в группу «Т» – это территории с серьезным лесосырьевым потенциалом.

Отдельное внимание участники встречи уделили пожароопасному сезону. На сегодняшний день в регионе ликвидировано 47 лесных пожаров на площади 40 гектаров.

«Псковская область четко выполняет главные задачи: тушение возгораний в первые сутки и удержание средней площади пожара в пределах одного гектара. Основной причиной возникновения огня по-прежнему остается пал травы», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В завершение встречи обсудили ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде. Особое внимание глава региона обратил на необходимость строгого соблюдения утвержденного графика.

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