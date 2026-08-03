В Псковской области построили тепличный комплекс для лесовосстановления по нацпроекту

В Псковской области построен тепличный комплекс в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». О результатах работы по лесовосстановлению доложил министр природных ресурсов и экологии Виктор Мусатов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.
Видео: Михаил Ведерников / Мах
В комплексе будут выращивать посадочный материал с закрытой корневой системой.Это современный и высокоавтоматизированный объект, на котором установлены системы контроля температуры и влажности, автоматическое проветривание, поливочные рампы в самой теплице и на площадке закаливания и доращивания растений.
По итогам 2025 года Псковская область заняла II место в своей группе по оценке эффективности работы региональных ведомств по управлению лесами. Оценка идет по 25 показателям – от финансово‑экономической деятельности до охраны лесов от пожаров.
Регион вошёл в группу «Т» – это территории с серьезным лесосырьевым потенциалом.
Отдельное внимание участники встречи уделили пожароопасному сезону. На сегодняшний день в регионе ликвидировано 47 лесных пожаров на площади 40 гектаров.
В завершение встречи обсудили ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде. Особое внимание глава региона обратил на необходимость строгого соблюдения утвержденного графика.