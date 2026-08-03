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Два памятных объекта в честь 697-й годовщины упоминания Черехи в летописи открыли в Псковском округе

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Территориальное общественное самоуправление «Здоровый отдых» реализован в деревне Череха Псковского муниципального округа. В ходе празднования 697-й годовщины упоминания Черехи в письменных источниках, власти округа открыли два небольших символических и памятных объекта. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Нвталья Федорова / Мах

Выполненные из металла ладья и сокол заняли свое место, как навершие памятного камня, открытого в Черехе еще в 2019 году к юбилейной дате деревни. В этом году композиция приобрела законченный вид. На барельефах, опоясывающих центральный валун, отражены яркие страницы истории Черехи и имена людей, имеющих для этого населенного пункта особое значение – танкиста Тимофея Орленко, красного командира Александра Черепанова, предпринимателя XIX века, купца I гильдии Георга Викенгейзера. Обойдя памятный камень по периметру, можно многое узнать о богатой истории Черехи. Арт-объект привлекает как местных жителей, так и путешественников.

Второй памятный знак увековечил имена жителей Черехи, отдавших жизни при защите Отечества в XXI веке.

«Это наши современники, знакомые, друзья и соседи местных жителей. Поэтому активисты ТОС "Здоровый отдых" с большим сердцем и ответственностью отнеслись к самой идее, выбору места и реализации проекта», – подчеркнула глава округа.

Памятник простой и понятный – пятиконечная звезда – вневременной символ доблести. А на ее лучах золотом высечены 16 имен: 16 судеб военнослужащих, погибших в разных войнах и вооруженных конфликтах. По словам Натальи Федоровой, «Звезда героям» — это не просто объект благоустройства, это место памяти, куда каждый может прийти, чтобы поклониться подвигу земляков.

 

ТОСы Псковского муниципального округа реализуют проекты за счет грантовых средств, выигранных в ходе IV муниципального конкурса территориального общественного самоуправления. 

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