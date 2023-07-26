Общество

Депутат Госдумы Владимир Гутенев прибыл в Псковскую область с рабочим визитом

Руководитель подгруппы «Мобилизационная подготовка в сфере экономики» рабочей группы по вопросам спецоперации, первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прибыл в Псковскую область с рабочим визитом сегодня, 28 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Владимир Гутенев встретится с военнослужащими и их родственниками в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Также он проведет встречу со студентами.

Напомним, региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Пскове 30 мая.