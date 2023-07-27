Общество

Александр Котов о Днях Псковской области в Витебске: Получилось душевно

В составе делегации региона вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов принял участие в мероприятиях Дней Псковской области в Витебске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Программа визита началась с возложения венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей на площади Победы, после чего прошло девятое заседание рабочей группы по сотрудничеству Псковской области и Республики Беларусь. Гости посетили Витебский государственный университет имени П. М. Машерова и приняли участие в круглом столе, посвящённом новым форматам сотрудничества приграничных регионов в гуманитарной сфере.

Вечером на витебской площади Тысячелетия делегации осмотрели тематические площадки, представляющие потенциал Псковской области – туристическую, молодежную, промышленную выставку, ярмарку сельхозпроизводителей. После официального открытия Дней Псковской области гости и горожане вместе посмотрели мультимедийный спектакль на воде о Княгине Ольге и Крещении Руси.

В течение трёх дней в Витебске пройдёт порядка 30 деловых, образовательных, культурных и патриотических мероприятий. По словам губернатора Михаила Ведерникова, план работы на ближайшие два года охватывает все сферы – от транспорта и промышленности до культуры и туризма.

Александр Котов отметил хорошую, динамичную организацию деловых встреч и культурных мероприятий, отличный концерт псковских коллективов. «Получилось очень душевно», - поделился впечатлениями спикер Собрания.