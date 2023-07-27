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Николай Козловский: В Великих Луках с глубоким почётом относятся к военным морякам

Военных моряков, ветеранов Военно-морского флота и жителей города воинской славы Великие Луки с Днём ВМФ России поздравил глава Великих Лук Николай Козловский. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Славная история отечественного Военно-морского флота насчитывает более трёх веков, и всё это время наши военные моряки с честью несут бессменную вахту на морских и океанских просторах, охраняют безопасность и независимость Отечества, показывая всему миру высочайший профессионализм и патриотизм, верность присяге и героическим традициям Военно-морского флота», - отметил Николай Козловский.

По его мнению, именно благодаря преданности интересам Родины, отличной подготовке и боевой выучке, мужеству и самоотверженности многих поколений военных моряков, а также кораблестроителей, Российская Федерация была и остаётся великой морской державой, которая планомерно укрепляет и наращивает мощь своего Военно-морского флота.

«В нашем городе воинской славы с глубоким почётом относятся к военным морякам, знают и уважают великолучан, которые внесли и вносят вклад в развитие Военно-морского флота, повышение его боеготовности. Жители Великих Лук особенно гордятся тем, что именем нашего города названа современная подводная лодка, в настоящее время проходящая испытания, после которых она станет эффективной боевой единицей Военно-морского флота России», - заметил глава Великих Лук.

Николай Козловский поблагодарил военнослужащих и ветеранов ВМФ за верность служебному долгу и нерушимым традициям морского братства.

«От всей души желаю военным морякам и ветеранам Военно-морского флота, а также всем великолучанам крепкого здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов, успехов и достижений в служении Отечеству, счастья и благополучия! С праздником! Слава Военно-морскому флоту России!» - заключил Николай Козловский.