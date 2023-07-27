Общество

Александр Котов: Военно-морской флот всегда был несокрушимой опорой России

С Днём Военно-морского флота России поздравил жителей региона председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от депутатского корпуса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«День Военно-морского флота России – праздник всех поколений защитников морских рубежей Отечества. Это день, когда в каждом регионе нашей огромной страны чествуют подвиги военных моряков – великих флотоводцев прошлого и мужественных матросов и офицеров, сегодня несущих службу Родине и своему народу», - отметил Александр Котов.

Отечественный военно-морской флот всегда был несокрушимой опорой России, продолжил спикер регионального парламента. По его мнению, таким он остаётся и в современных непростых реалиях, надёжно защищая национальные интересы и суверенитет России.

«Храбрость и профессионализм военных моряков, их верность воинскому долгу и беззаветная преданность Отчизне – залог победной мощи российского флота. С праздником! С Днём ВМФ России!» - заключил Александр Котов.