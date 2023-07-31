Общество

Треть респондентов ПЛН оценили празднование Дня города Пскова как «ниже среднего»

Треть опрошенных респондентов Псковской Ленты Новостей (32,27%) оценивают празднование Дня города Пскова ниже среднего. По их мнению, впечатление портят одни и те же действующие лица. Это следует из опроса, в котором приняли участие 220 человек.

Безразлично к организации городского праздника относятся 19,55% опрошенных. О нехватке «изюминки» в праздничной программе заявили 17,27% голосующих. При этом, по их мнению, в целом День города прошел неплохо.

14,55% выбрали вариант: «Отвратительная организация. Было непохоже, что Псков празднует День города – слишком обыденные мероприятия». Единственным плюсом для 12,27% участников опроса стало отсутствие ограничений движения автотранспорта. И только 4,09% респондентов оценили праздник на «отлично».

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Поддерживаете ли вы внедрение дизайн-кода на всей территории Псковской области?»