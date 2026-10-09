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На состояние дворов и нескошенную траву пожаловались Алексею Севастьянову жители военного городка в Пскове

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За содействием в решении накопившихся коммунальных проблем к депутату Законодательного Собрания Псковской области Алексею Севастьянову обратились избиратели из военного городка в Крестах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Каналом связи стали социальные сети. Жители пожаловались на бездействие управляющей компании и состояние дворовых территорий. В одном из дворов не горят фонари, открыты канализационные люки, разбита асфальтовая дорога, не скошена трава.

«Я как депутат не имею бюджета, чтобы машину асфальта сюда привезти или фонарные столбы заменить. Я являюсь проводником между вами и исполнительной властью. Если проблемы не решаются – давайте разбираться, почему и какие способы их решения существуют», – разъяснил свои полномочия Алексей Севастьянов.

Ситуацию с освещением и представляющими опасность открытыми люками Алексей Севастьянов сразу взял «в работу». По остальным вопросам он договорился с заявителем совместно разобраться с зонами ответственности, выяснив, в чьей собственности находится заросший пустырь и дворовый проезд.

 

Жителям двухэтажного 16-квартирного дома, у которых накопились претензии к управляющей компании, Алексей Севастьянов разъяснил права собственников в отношении управляющей организации, а также посоветовал всем соседям объединиться в ТОС и принять участие в конкурсе проектов благоустройства с бюджетным финансированием.

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