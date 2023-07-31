Общество

Почти 130 человек покусали клещи в Псковской области за неделю

127 человек, в том числе 38 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 20 по 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По местам присасывания клещей преобладают дачные участки, участки по месту жительства в сельской местности, неорганизованные места отдыха.

С начала сезона в Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организациях всего исследовали 1 391 клеща, из них снятых с пострадавших – 1293 (за неделю – 87), из природных биотопов – 98 клещей.