Общество

Потепление до +30 градусов прогнозируют в Псковской области в отдельные дни августа

Среднемесячная температура воздуха в августе в Псковской области составит от +15,8 до +16,9 градусов. Прогноз погоды на последний месяц лета, подготовленный на основании информации Псковского гидрометцентра, размещен на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Месячная сумма осадков составит от 71 до 86 мм. В августе погодные условия над районами Псковской области будут определяться чередующимися воздействиями периферий циклонов и северных периферий полей высокого давления. В первой половине месяца будут преобладать поля повышенного давления, во второй половине месяца участится влияние циклонов. Такой характер атмосферной циркуляции обусловит близкий к климатической норме температурный фон в течение большей части месяца или чуть выше нормы», - рассказали синоптики.

Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы или на 0,5 градуса выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 60-100% от нормы, но в отдельных районах из-за ливневого характера дождей может быть выше нормы.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах +22…+27 градусов, в отдельные дни в конце декады прогрев будет достигать +28…+30 градусов. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах +12…+17 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах +9…+14 градусов, преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах +20…+25 градусов. Последняя пятидневка месяца прогнозируется более прохладной, дневная температура составит +17…+22 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метро в секунду.